Вайсфельд не считает, что победа над «Металлургом» поможет «Ак Барсу» выйти на правильный путь

Эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о предстоящем матче между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я не думаю, что одна победа над «Металлургом» сможет вывести «Ак Барс» на правильную дорогу. Но, когда команда выигрывает, это положительно сказывается на всех. «Салават» сейчас играет лучше, но я бы не назвал их фаворитами. В частности, игра с «Северсталью» показала имеющиеся проблемы. Казань будет играть от ножа, деваться ей некуда. Понятно, что это «Зеленое дерби». Вопрос в том, что ситуация у «Салавата» в турнирном, игровом и моральном плане сейчас лучше. Учитывая то, что «Ак Барс» выйдет, как на последний бой, преимущество будет у нее. Но играет сейчас лучше «Салават», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

На данный момент в матче идет второй период. Счет в матче 2:0 в пользу «Салавата».