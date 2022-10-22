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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 22 октября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
Регулярный чемпионат КХЛ.

13.30 мск. «Сибирь» — «Витязь»

17.00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

17.10. «Динамо» (Минск) — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 20 13 7 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 20 12 8 25
6 Спартак 22 10 12 25
7 Витязь 21 10 11 24
8 Северсталь 21 9 12 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 22 8 14 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 21 14 7 29
3 Сал. Юлаев 20 12 8 27
4 Барыс 21 11 10 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
6 Сибирь 21 10 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 20 6 14 15
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27.10
22.10 13:30
Сибирь – Витязь
 - : -
22.10 17:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
22.10 17:10
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
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