КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 22 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

13.30 мск. «Сибирь» — «Витязь»

17.00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

17.10. «Динамо» (Минск) — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут