«Витязь» проиграл «Сибири» по буллитам и потерпел пятое поражение подряд
«Витязь» проиграл «Сибири» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4 Б.
В основное время у хозяев забросили Тимур Ахияров, Тэйлор Бек и Никита Сетдиков, у гостей отличились Джереми Рой, Егор Воронков и Александр Яремчук.
«Сибирь» выиграла в серии буллитов со счетом 2:1. Победный бросок на счету Александра Шарова.
«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 25 очками в 22 матчах. «Сибирь» идет на четвертой строчке в таблице Восточной конференции с 24 очками в 22 встречах.
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Ахияров — 2 (Сетдиков, Бек), 13:11 — 1:0. Бек — 6 (бол., Пьянов, Мерфи), 23:00 — 2:0. Сетдиков — 2 (бол., Шенфельд, Основин), 27:23 — 3:0. Рой — 4, 31:02 — 3:1. Воронков — 2 (Валенцов, Уилсон), 41:07 — 3:2. Яремчук — 5 (Валенцов), 55:14 — 3:3.
Победный буллит: Шаров.
Вратари: Красоткин — Дорожко.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 33 (18+5+6+4) — 28 (8+9+8+3).
Судьи: Раводин, Спирин.
22 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
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