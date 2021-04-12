Валерий Брагин: «Опыт таких игр был на стороне ЦСКА»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги серии с ЦСКА. В шестом матче финала Западной конференции питерцы дома проиграли со счетом 0:2 и уступили в серии 2-4.

— Хотел бы поблагодарить болельщиков, игроки ощущали энергетику трибун. Надеюсь, что в дальнейшем СКА будет радовать болельщиков. Игра шла до гола, соперник забил. Сразу стали строже играть. Поздравляю ЦСКА с победой в серии.

— Напрашивались 1-2 перестановки. Уступали в движении?

— Опыт таких игр был на стороне ЦСКА. Овертайм забрал много эмоций. Они забили, мы — нет.

— В большинстве ни разу не забили. Чувствуете, где недоработали?

— Если бы большинство сработало, было бы намного легче.

— Довольны ли действиями своих вратарей в серии?

— Магнус провел хорошую серию, Саша Самонов неплохо сыграл первый, второй матч. Не сказал бы, что наша проблема во вратарях.

— У Василия Подколзина истекает контракт. Будете его уговаривать остаться?

— Сейчас я не готов ответить.

(Артур Хайруллин)