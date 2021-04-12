Игорь Никитин: «После 3-0 было непросто, чтобы ребята услышали установки»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (2:0, счет в серии 4-2) в шестом матче финала Западной конференции.

— Почему не было Сошникова и Гилмора?

— Все просто. Мы играли с двумя нападающими-легионерами, нам нужно было освобождать одну вакансию. Нам нужен был форвард, который умеет играть в меньшинстве.

— Почему не Робинсон, а Гилмор?

— У нас к Мэту вопросов нет, его квалификация даже не обсуждается.

— Как удалось успокоить команду после двух проигрышей?

— Не то что мы успокаивали, скорее концентрировали ребят на следующей игре. Вернули те нюансы, которые мы потеряли в предыдущих играх. Очень доволен, что мы через это прошли.

— Какие нюансы упустили, когда проигрывали?

— После 3-0 было непросто, чтобы ребята услышали установки. Главное, что мы потеряли — не были сконцентрированы на игре в обороне. Упустили базовые вещи, которые приносили нам успех. Проигрывали много на нейтральных шайбах.

— СКА ни разу не забил в большинстве.

— Естественно, мы над этим работаем, уделяли внимание тому, как играть против СКА. За это отвечает Дмитрий Юшкевич.

— За счет чего тройка Шалунова была настолько эффективной?

— Не стал бы торопиться. Рад, что ребята проявляют свои лидерские качества, мастерство. Но нужно отметить всю команду. Сегодня Лайпсик передачу отдал, там не совсем тройка была на льду.

(Артур Хайруллин)