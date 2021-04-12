Последний матч армейской серии.

КХЛ. Кубок Гагарина-2021. Западная конференция. Финал. Шестой матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Шалунов — 10 (Лайпсик), 33:38 — 0:1. Соркин — 1 (Светлаков), 38:57 — 0:2.

Вратари: Хелльберг (56:09) — Юханссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+8+12) — 24 (13+7+4).

Судьи: Гашилов, Наумов.

12 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 9143 зрителя.

Счет в серии: 2-4.

Немного жаль, что повторения волшебного сценария шестилетней давности, когда СКА спасся со счета 0-3 в серии, не произошло. Такие сюжеты дают повод для гордости и входят навечно в историю. ЦСКА после двух поражений не расклеился, в самый важный момент сыграл безупречно и выход в финал Кубка Гагарина полностью заслужил. Одновременно москвичам, пусть и в шутку, все-таки хочется предъявить претензии — они лишили нас седьмого матча в серии плей-офф. Это лучшее, что придумало прогрессивное человечество в хоккее после финала Олимпиады.

В КХЛ с этим в последние годы дефицит покруче, чем с товарами первой необходимости на закате советской эпохи. В ближайшую среду я бы и сам сходил на решающую игру двух армейских тяжеловесов в Москве с большим удовольствием, если бы СКА сравнял счет. Это ведь не только профессиональная удача, но и обычная радость. Петербуржцы ожиданий не оправдали и во многом закопали себя сами.

Когда серия из почти безнадежных 0-3 превращается во вполне отыгрываемые 2-3, то, видя, что чудо обретает реальные черты, не стоит забывать о прописных истинах. Удивлять в плей-офф — обязательный пункт программы для команды, которая ставит перед собой задачу завоевать титул. После победы в третьем овертайме в субботу СКА с его лучшей в лиге скамейкой и постоянной ротацией не сделал ровным счетом ничего. Тот факт, что петербуржцы оставили все как есть, не совершив ни единого изменения, смотрелся необычно. Освежить команду хотя бы парой перестановок в текущей ситуации было логично. Силы и эмоции в кубковой мясорубке имеют свойство таять очень быстро. Но суеверия, видимо, превалировали в руководящем штабе клуба. Победный состав остался неизменным.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, наоборот, не побоялся отправить в запас Гилмора и Сошникова, чтобы вернуть в состав Кемпе и добавить свежей крови нападению. Делать ставку лишь на блестящую тройку Шалунова опасно — вспоминаем о недавних бедах в кубковых матчах звезд КХЛ первой величины — динамовца Шипачева и уфимца Хартикайнена.

Хозяева, которые отталкиваются от большого объема катания, выброса энергии от молодых игроков и быстрого перехода из обороны в атаку, все же не терминаторы из будущего, а люди из плоти и крови. Стартового порыва со стороны СКА хватило лишь на несколько минут. О реальной опасности речи не шло даже в большинстве. Не считать же таковым прямолинейный навал на вражеский пятачок после броска средней степени сложности для Юханссона?

Москвичи умно выжидали своего шанса и ближе к концу первого периода заставили болельщиков в «Ледовом» сильно понервничать. Несколько раз в ближнем бою подтащил свою команду Хелльберг. Еще в одном эпизоде ему помогла штанга после броска от Лайпсика и рикошета.

Великолепная игра вратаря, который стоит на голове, очень часто окрыляет его партнеров. Таких случаев в истории было множество. Вот только в этот вечер поднять команду на операцию по собственному спасению, наверное, не помогла бы и дивизия лучших мотиваторов мира. Когда бензин почти на нуле, ноги вперед бегут с трудом и новых сил взять неоткуда, то слова не помогут и остается только идти на дно с высоко поднятой головой.

Насквозь выхолощенной эмоционально и просевшей физически после трех овертаймов в Москве выглядела петербургская команда. Даже никогда не унывающий Хелльберг, блестяще игравший нынешней весной, дрогнул и ошибся, выйдя за ворота и отдав шайбу чужому. Настырный Лайпсик помог Шалунову продлить серию с набранными очками до девяти матчей.

От ошибок, даже таких убийственных, как в шестой игре, никуда не денешься. Пока такой СКА не готов их компенсировать собственными достижениями на постоянной основе. Это не вина питерцев. Слишком хороша и основательна московская команда. Сложно поверить, что «Авангард» или «Ак Барс» сумеют остановить ее в финальной серии. За свою игру в нынешнем плей-офф СКА не должно быть стыдно. Даже экспрессивные решения и точечные репрессии смотрелись органично. Решающими оказались нюансы. Например, ни одной шайбы в большинстве в серии из почти двух десятков попыток. Или устроенные совсем не вовремя метания между вратарями вместо очевидной ставки на поймавшего кураж Хелльберга.

Неудачи петербуржцев в последние годы, как мне кажется, связаны с отсутствием стабильности. Достаточно вспомнить постоянные перестановки на тренерской скамейке. Чуть больше спокойствия, хладнокровия и взвешенных решений клубу пошли бы только на пользу. Для того чтобы замахнуться на Кубок Гагарина в следующем году, у СКА есть прекрасная база.