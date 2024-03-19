«Металлург» обыграл «Спартак» и удвоил преимущество в серии Кубка Гагарина

«Металлург» дома одержал победу над «Спартаком» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 1:0.

Единственную шайбу в третьем периоде забросил Егор Коробкин. Голкипер хозяев Илья Набоков во второй раз в серии (первый матч — 4:0) отыграл на ноль, отразив 33 броска.

«Металлург» одержал вторую победу и удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Москве 21 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Коробкин — 1 (Яковлев), 45:24 — 1:0.

Вратари: Набоков — Николаев (59:18).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 29 (9+14+6) — 33 (15+5+13).

Судьи: Морозов, Оленин.

19 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 2:0