Морозов продлит контракт с «Сибирью» на два года

Как стало известно «СЭ», «Сибирь» достигла договоренности о продлении контракта с 25-летним защитником Ильей Морозовым на два года.

В минувшем сезоне воспитанник новосибирского клуба принял участие в 68 матчах, забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков.