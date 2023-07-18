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Сегодня, 16:45

Предсезонка КХЛ: расписание всех турниров — даты и участники

Первые матчи межсезонья КХЛ пройдут 27 июля
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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С 27 июля стартуют предсезонные матчи КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С 27 июля начнутся предсезонные матчи КХЛ накануне сезона-2023/24.

«СЭ» публикует расписание игр, включая встречи сборной России по хоккею.

Расписание всех предсезонных матчей КХЛ-2023 (время начала — московское)

Товарищеские матчи

27 июля, четверг

«Авангард» — «Омские Крылья»;

28 июля, пятница

«Лада» — «Нефтяник»;

29 июля, суббота

«Динамо» (Москва) — АКМ;

«Лада» — «Нефтяник»;

30 июля, воскресенье

«Динамо» (Москва) — «Дизель»;

31 июля, понедельник

«Динамо» (Минск) — «Адмирал»;

«Локомотив» — «Северсталь»;

4 августа, пятница

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»;

«Спартак» — «Витязь»;

«Нефтяник» — «Ак Барс»;

5 августа, суббота

«Динамо» (Москва) — «Амур»;

«Локомотив» — «Северсталь»;

«Ак Барс» — «Лада»;

6 августа, воскресенье

«Динамо» (Минск) — «Сибирь»;

«Динамо» (Москва) — «Спартак»;

«Нефтехимик» — «Лада»;

8 августа, вторник

«Динамо» (Минск) — «Металлург»;

10 августа, четверг

«Амур» — «Витязь»;

12 августа, суббота

«Спартак» — «Амур»;

15 августа, вторник

«Амур» — «Торпедо»;

«Витязь» — «Северсталь»;

16 августа, среда

«Спартак» — «Северсталь»;

«Химик» — «Торпедо»;

17 августа, четверг

«Куньлунь Ред Стар» — АКМ;

«Витязь» — «Динамо» (Москва);

18 августа, пятница

«Торпедо» — «Дизель»;

19 августа, суббота

«Торпедо» — «Дизель»;

«Динамо» (Минск) — ЦСКА;

«Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;

20 августа, воскресенье

«Торпедо» — «Металлург» Нк;

«Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;

26 августа, суббота

«Динамо» Минск — «Адмирал»;

27 августа, воскресенье

«Динамо» Минск — «Торпедо»;

28 августа, понедельник

«Адмирал» — «Торпедо»;

29 августа, вторник

«Динамо» Минск — «Адмирал»;

Фото ХК «Сочи»

Sochi Hockey Open-2023 (Сочи)

3 августа, четверг

15.00. СКА — «Адмирал»;

19.30. «Сочи» — сборная России;

4 августа, пятница

19.30. «Сочи» — «Авангард»;

5 августа, суббота

12.00. Россия — «Адмирал»;

16.30. СКА — «Авангард»;

6 августа, воскресенье

16.30. «Сочи» — СКА;

7 августа, понедельник

15.00. «Авангард» — Россия;

19.30. «Сочи» — «Адмирал»;

8 августа, вторник

15.00. «Авангард» — «Адмирал»;

19.30. Россия - СКА;

Фото ХК «Ак Барс»

Кубок ТАНЕКО-2023 (Казань)

10 августа, четверг

13.00. «Локомотив» — «Барыс»;

19.00. «Ак Барс» — «Трактор»;

11 августа, пятница

13.00. «Трактор» — «Барыс»;

19.00. «Ак Барс» — «Локомотив»;

13 августа, воскресенье

12.00. «Трактор» — «Локомотив»;

17.00. «Ак Барс» — «Барыс»;

14 августа, понедельник

13.00 Матч за 3-е место;

19.00 Финал;

Иван Федотов&nbsp;&mdash; Александр Радулов. Федотов — это не Радулов в 2008-м. Как КХЛ и НХЛ стали уважать друг друга и почему сейчас это может закончиться

Кубок Республики Башкортостан-2023 (Уфа)

10 августа, четверг

13.00. «Автомобилист» — «Металлург»;

17.00. «Салават Юлаев» — «Динамо»;

11 августа, пятница

13.00. «Динамо» — «Автомобилист»;

17.00. «Салават Юлаев» — «Металлург»;

13 августа, воскресенье

11.00. «Металлург» — «Динамо»;

15.00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;

Хоккеисты тольяттинской &laquo;Лады&raquo;. «Лада» вернулась в КХЛ. Как и кем она будет играть? Отвечает генменеджер клуба

Кубок Лады-2023 (Тольятти)

11 августа, пятница

13.00. «Нефтехимик» — «Химик»;

17.30. «Лада» — «Куньлунь Ред Стар»;

12 августа, суббота

12.00. «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»;

16.00 «Лада» — «Химик»;

13 августа, воскресенье

12.00. «Куньлунь Ред Стар» — «Химик»;

16.00. «Лада» — «Нефтехимик»

Фото ХК «Трактор»

Кубок губернатора Челябинской области-2023 (Челябинск)

23 августа, среда

13.00. «Ак Барс» — «Лада»;

17.00. «Трактор» — «Металлург»;

24 августа, четверг

13.00. «Лада» — «Металлург»;

17.00. «Трактор» — «Ак Барс»;

26 августа, суббота

11.00. «Металлург» — «Ак Барс»;

15.00. «Трактор» — «Лада»;

Нюша и&nbsp;Александр Радулов. «Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом

Мемориал имени Блинова (Омск)

* Расписание опубликуется позже
Участники: «Авангард», «Барыс», «Нефтехимик», «Локомотив», «Салават Юлаев».

Турнир имени Пучкова (Санкт-Петербург)

* Расписание опубликуется позже
Участники: СКА, «Северсталь», «Автомобилист», «Северсталь», «Сочи».

Кубок мэра Москвы-2023 (Москва)

24 августа, четверг

14.30. «Витязь» — «Спартак»;

19.00. ЦСКА — «Динамо» Москва;

25 августа, пятница

15.00. ЦСКА — «Амур»;

19.00. «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»;

26 августа, суббота

15.00. «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;

19.00. «Динамо» Москва — «Амур»;

27 августа, воскресенье

11.00. Матч за пятое место;

15.00. Матч за третье место;

19.00. Финал.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 начнется 1 сентября матчем в Москве ЦСКА — «Ак Барс».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада
ХК СКА
0
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