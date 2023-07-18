Предсезонка КХЛ: расписание всех турниров — даты и участники
С 27 июля начнутся предсезонные матчи КХЛ накануне сезона-2023/24.
«СЭ» публикует расписание игр, включая встречи сборной России по хоккею.
- Расписание всех предсезонных матчей КХЛ-2023 (время начала — московское)
- Товарищеские матчи
- Sochi Hockey Open-2023 (Сочи)
- Кубок ТАНЕКО-2023 (Казань)
- Кубок Республики Башкортостан-2023 (Уфа)
- Кубок Лады-2023 (Тольятти)
- Кубок губернатора Челябинской области-2023 (Челябинск)
- Мемориал имени Блинова (Омск)
- Турнир имени Пучкова (Санкт-Петербург)
- Кубок мэра Москвы-2023 (Москва)
Расписание всех предсезонных матчей КХЛ-2023 (время начала — московское)
Товарищеские матчи
27 июля, четверг
«Авангард» — «Омские Крылья»;
28 июля, пятница
«Лада» — «Нефтяник»;
29 июля, суббота
«Динамо» (Москва) — АКМ;
«Лада» — «Нефтяник»;
30 июля, воскресенье
«Динамо» (Москва) — «Дизель»;
31 июля, понедельник
«Динамо» (Минск) — «Адмирал»;
«Локомотив» — «Северсталь»;
4 августа, пятница
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»;
«Спартак» — «Витязь»;
«Нефтяник» — «Ак Барс»;
5 августа, суббота
«Динамо» (Москва) — «Амур»;
«Локомотив» — «Северсталь»;
«Ак Барс» — «Лада»;
6 августа, воскресенье
«Динамо» (Минск) — «Сибирь»;
«Динамо» (Москва) — «Спартак»;
«Нефтехимик» — «Лада»;
8 августа, вторник
«Динамо» (Минск) — «Металлург»;
10 августа, четверг
«Амур» — «Витязь»;
12 августа, суббота
«Спартак» — «Амур»;
15 августа, вторник
«Амур» — «Торпедо»;
«Витязь» — «Северсталь»;
16 августа, среда
«Спартак» — «Северсталь»;
«Химик» — «Торпедо»;
17 августа, четверг
«Куньлунь Ред Стар» — АКМ;
«Витязь» — «Динамо» (Москва);
18 августа, пятница
«Торпедо» — «Дизель»;
19 августа, суббота
«Торпедо» — «Дизель»;
«Динамо» (Минск) — ЦСКА;
«Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;
20 августа, воскресенье
«Торпедо» — «Металлург» Нк;
«Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
26 августа, суббота
«Динамо» Минск — «Адмирал»;
27 августа, воскресенье
«Динамо» Минск — «Торпедо»;
28 августа, понедельник
«Адмирал» — «Торпедо»;
29 августа, вторник
«Динамо» Минск — «Адмирал»;
Sochi Hockey Open-2023 (Сочи)
3 августа, четверг
15.00. СКА — «Адмирал»;
19.30. «Сочи» — сборная России;
4 августа, пятница
19.30. «Сочи» — «Авангард»;
5 августа, суббота
12.00. Россия — «Адмирал»;
16.30. СКА — «Авангард»;
6 августа, воскресенье
16.30. «Сочи» — СКА;
7 августа, понедельник
15.00. «Авангард» — Россия;
19.30. «Сочи» — «Адмирал»;
8 августа, вторник
15.00. «Авангард» — «Адмирал»;
19.30. Россия - СКА;
Кубок ТАНЕКО-2023 (Казань)
10 августа, четверг
13.00. «Локомотив» — «Барыс»;
19.00. «Ак Барс» — «Трактор»;
11 августа, пятница
13.00. «Трактор» — «Барыс»;
19.00. «Ак Барс» — «Локомотив»;
13 августа, воскресенье
12.00. «Трактор» — «Локомотив»;
17.00. «Ак Барс» — «Барыс»;
14 августа, понедельник
13.00 Матч за 3-е место;
19.00 Финал;
Кубок Республики Башкортостан-2023 (Уфа)
10 августа, четверг
13.00. «Автомобилист» — «Металлург»;
17.00. «Салават Юлаев» — «Динамо»;
11 августа, пятница
13.00. «Динамо» — «Автомобилист»;
17.00. «Салават Юлаев» — «Металлург»;
13 августа, воскресенье
11.00. «Металлург» — «Динамо»;
15.00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;
Кубок Лады-2023 (Тольятти)
11 августа, пятница
13.00. «Нефтехимик» — «Химик»;
17.30. «Лада» — «Куньлунь Ред Стар»;
12 августа, суббота
12.00. «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»;
16.00 «Лада» — «Химик»;
13 августа, воскресенье
12.00. «Куньлунь Ред Стар» — «Химик»;
16.00. «Лада» — «Нефтехимик»
Кубок губернатора Челябинской области-2023 (Челябинск)
23 августа, среда
13.00. «Ак Барс» — «Лада»;
17.00. «Трактор» — «Металлург»;
24 августа, четверг
13.00. «Лада» — «Металлург»;
17.00. «Трактор» — «Ак Барс»;
26 августа, суббота
11.00. «Металлург» — «Ак Барс»;
15.00. «Трактор» — «Лада»;
Мемориал имени Блинова (Омск)
* Расписание опубликуется позже
Участники: «Авангард», «Барыс», «Нефтехимик», «Локомотив», «Салават Юлаев».
Турнир имени Пучкова (Санкт-Петербург)
* Расписание опубликуется позже
Участники: СКА, «Северсталь», «Автомобилист», «Северсталь», «Сочи».
Кубок мэра Москвы-2023 (Москва)
24 августа, четверг
14.30. «Витязь» — «Спартак»;
19.00. ЦСКА — «Динамо» Москва;
25 августа, пятница
15.00. ЦСКА — «Амур»;
19.00. «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»;
26 августа, суббота
15.00. «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;
19.00. «Динамо» Москва — «Амур»;
27 августа, воскресенье
11.00. Матч за пятое место;
15.00. Матч за третье место;
19.00. Финал.
Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 начнется 1 сентября матчем в Москве ЦСКА — «Ак Барс».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -