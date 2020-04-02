В «Амуре» уверены, что клуб не ждет судьба «Адмирала»

Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко уверен, что клуб не снимется с КХЛ?. Ранее на этой неделе стало известно, что «Адмирал» не сыграет в лиге в следующем сезоне.

— Я уверен, что у нас этого не произойдет, потому что наш губернатор дал гарантии лиге, подписал все документы, — цитируют «Известия» Филиппенко. — Мы полностью подготовили всю отчетность, которую положено сделать, чтобы играть в КХЛ. К нам вопросов никаких нет. Более того, знаю о наличии письма за подписью президента лиги Алексея Морозова с благодарностью за то, что «Амур» выполнил все условия. И организация будет рекомендовать наш клуб к дальнейшему участию в регулярном чемпионате.

У меня нет сомнений, что правительство Хабаровского края полностью обеспечит финансирование «Амура» и выполнит все обязательства. Доверяю словам губернатора.