Тренер ЦСКА Федоров посвятил чемпионство родным и близким армейцев

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поздравил хоккеистов с победой в Кубке Гагарина.

«Всех с победой, но первый тост — за всех наших родных и близких, наших детей и родственников. За тех, кто поддерживал нас все эти непростые дни, раунды и месяцы», — сказал Федоров.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.