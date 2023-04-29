Бабаев: «Ак Барс» сам отдал игру. ЦСКА оказался поопытнее, поэтому дожал»

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал итог седьмого финального матча Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (2:3).

«Я бы сказал, что «Ак Барс» сам отдал игру. Может, где-то сказалась усталость. Но ЦСКА оказался поопытнее, поэтому дожал. Было понятно, что не будет игры до гола, так как ЦСКА играл активно. При такой игре невозможно, чтобы команда не забила. Они даже в первом периоде наиграли на гол», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

ЦСКА во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.