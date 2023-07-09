Трансферная карта Ивана Федотова не была задействована при регистрации контракта в КХЛ

Как стало известно «СЭ», подписание контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА было осуществлено без трансферной карты.

Это означает, что решение КХЛ о легитимности двухлетнего договора голкипера с армейским клубом прошло без консультаций со стороны Международной федерации хоккея.

По правилам ИИХФ без наличия трансферной карты игрок не может быть допущен к участию в чемпионате.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с 26-летним вратарем, который пропустил минувший сезон в связи со службой в армии. По информации «СЭ», оклад россиянина составит — 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В регулярном чемпионате-2021/22 он провел 26 матчей и одержал 14 побед. Процент отраженных бросков — 91,9, коэффициент надежности — 2,00.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. В составе ЦСКА Федотов стал обладателем Кубка Гагарина.