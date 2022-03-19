19 марта в Челябинске «Трактор» проведет второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина-2022 с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова, начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Салават Юлаев». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте КХЛ. Она начнется в 14.20.

Счет в серии «Трактор» — «Салават Юлаев» 1-0 в пользу уфимского клуба.

В первом матче «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Степан Санников.