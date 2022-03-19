Юдин считает, что истинное соотношение сил в серии СКА — «Спартак» будет видно во втором матче

Бывший хоккеист СКА и «Спартака» Александр Юдин поделился мнением о результате первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ между этими командами.

«Бесспорно, итоговый счет не отображает истинной картины. Это был не день СКА. Госпожа удача полностью отвернулась от питерского клуба, а спартаковцам, наоборот, везло во всем. Все рикошеты были за «Спартак».

Уверен, что серия будет интересная и истинное соотношение сил мы увидим послезавтра, во втором матче серии. Думаю, что в этом противостоянии мы увидим пять-шесть матчей», — приводит «Чемпионат» слова Юдина.

Вчера «Спартак» разгромил СКА со счетом 6:1 в первом матче серии. Вторая игра пройдет завтра, 20 марта, начало — в 17.00 (мск).