«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

«Трактор» на домашнем льду победил «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

За челябинский клуб забили Сергей Телегин, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев. У уфимцев отличились Александр Хмелевски и Иван Дроздов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч пройдет 6 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Голы: Телегин — 1 (Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 0:27 — 1:0. Хмелевский — 2 (бол., Дроздов, Ливо), 5:31 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 1, 9:31 — 2:1. Ткачев — 1 (Шабанов, Телегин), 13:57 — 3:1. Дроздов — 1 (Хмелевский, Василевский), 30:31 — 3:2.

Вратари: Фукале — Самонов (58:10).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 24 (13+3+8) — 35 (15+14+6).

Судьи: Акузовский, Оскирко.

4 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 2-1