«Автомобилист» победил «Ак Барс» и повел в серии со счетом 3-0

«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

У хозяев хет-трик оформил Анатолий Голышев. У гостей одну шайбу забросил Илья Сафонов.

Матч стал 1000-м в чемпионатах России для форварда казанцев Вадима Шипачева.

«Автомобилист» повел со счетом 3-0 в серии до четырех побед. Следующий матч в Екатеринбурге пройдет 6 марта. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Голышев — 2 (бол., Широков, Мэйсек), 25:55 — 1:0. Сафонов — 1 (Петров, Адамчук), 41:51 — 1:1. Голышев — 3 (Макеев, Зборовский), 52:10 — 2:1. Голышев — 4 (п.в.), 59:32 — 3:1.

Вратари: Аликин — Билялов (57:55).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 39 (16+17+6) — 27 (5+11+11).

Судьи: Оленин, Ромасько.

Счет в серии: 3-0 в пользу «Автомобилиста»

4 марта. Екатеринбург. Уралец.