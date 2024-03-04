«Автомобилист» победил «Ак Барс» и повел в серии со счетом 3-0
«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.
У хозяев хет-трик оформил Анатолий Голышев. У гостей одну шайбу забросил Илья Сафонов.
Матч стал 1000-м в чемпионатах России для форварда казанцев Вадима Шипачева.
«Автомобилист» повел со счетом 3-0 в серии до четырех побед. Следующий матч в Екатеринбурге пройдет 6 марта. Начало — в 17.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Голышев — 2 (бол., Широков, Мэйсек), 25:55 — 1:0. Сафонов — 1 (Петров, Адамчук), 41:51 — 1:1. Голышев — 3 (Макеев, Зборовский), 52:10 — 2:1. Голышев — 4 (п.в.), 59:32 — 3:1.
Вратари: Аликин — Билялов (57:55).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 39 (16+17+6) — 27 (5+11+11).
Судьи: Оленин, Ромасько.
Счет в серии: 3-0 в пользу «Автомобилиста»
4 марта. Екатеринбург. Уралец.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|1 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|4.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|3 : 1
|4.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 2
|4.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|4.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -