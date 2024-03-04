Голышев стал первым игроком «Автомобилиста», оформившим хет-трик в Кубке Гагарина

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«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1. У хозяев три шайбы забросил Анатолий Голышев.

29-летний форвард стал первым игроком «Автомобилиста», который оформил хет-трик в Кубке Гагарина.

В этом сезоне Голышев провел за клуб из Екатеринбурга 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (10+23) очка.