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Сегодня, 19:33

Голышев стал первым игроком «Автомобилиста», оформившим хет-трик в Кубке Гагарина

Руслан Минаев
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«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1. У хозяев три шайбы забросил Анатолий Голышев.

29-летний форвард стал первым игроком «Автомобилиста», который оформил хет-трик в Кубке Гагарина.

В этом сезоне Голышев провел за клуб из Екатеринбурга 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (10+23) очка.

Анатолий Голышев
Хоккей
ХК Автомобилист
Кубок Гагарина
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Кубок Гагарина: «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту», ЦСКА — «Локомотив». Расписание и результаты 4 марта

«Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
1 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
2 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1 - 2
Результаты / календарь
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9.03
4.03 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 3 : 1
4.03 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 3 : 2
4.03 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
4.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
4.03 19:30
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
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