«Трактор» одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Трактор» обыграл «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:1. Челябинцы идут на третьем месте в Восточной конференции, финский клуб — девятый на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Йоэнсуу — 2 (бол., Пакаринен, О`Нилл), 27:43 — 1:0. Гареев — 1 (Полыгалов), 48:53 — 1:1. Косов — 6 (Авцин, Карлин), 50:12 — 1:2. Основин — 5 (Шварев, Огурцов), 51:32 — 1:3.

Вратари: Линдбек (58:19) — Вилл.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (4+14+8) — 26 (5+11+10).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

16 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 3287 зрителей.