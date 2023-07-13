«Трактор» объявил о переходе нападающего Попова

Нападающий Егор Попов стал игроком «Трактора». Контракт игрока с клубом рассчитан на два сезона, сообщает пресс-служба команды.

Последние два сезона нападающий провел в нижнекамском «Нефтехимике». В прошедшем сезоне Попов сыграл за «волков» 64 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 18 (6+12) баллов и установив личный рекорд результативности в КХЛ.