Защитник Хафизуллин перейдет в «Салават Юлаев»

По информации «СЭ», защитник Динар Хафизуллин перейдет в «Салават Юлаев».

13 июля «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с 34-летним российским хоккеистом.

В прошлом сезоне Хафизуллин провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ за казанскую команду и набрал 10 (0+10) очков. В плей-офф на его счету 4 игры и 0 очков.

Ранее защитник выступал за СКА и «Витязь». В составе сборной России Хафизуллин становился бронзовым призером чемпионата мира-2019 в Словакии.