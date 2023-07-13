Врач Резепов назвал сроки возвращения Федотовым оптимальной формы
Экс-врач национальной сборной России по хоккею Александр Резепов назвал сроки возвращения вратарем хоккейного ЦСКА Иваном Федотовым оптимальной формы.
«Скорее всего, находясь в армии, он активно занимался. Как правило, спортсменам в армии предоставляют больше возможностей тренироваться. Не думаю, что он растерял физическую форму. В игровом плане да, он потерял. Если у него хорошее функциональное состояние, то это будет достаточно быстро, только наиграть связи и какие-то моменты. У профессиональных спортсменов есть «мышечная память», и она быстро восстанавливается. В течение месяца это максимум, через который он уже вольется в коллектив и будет выполнять поставленные задачи», — приводит слова Резепова Metaratings.ru.
8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25.
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ЦСКА – Ак Барс
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