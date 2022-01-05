«Трактор» в овертайме обыграл «Локомотив»

«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Томаш Гика, Андрей Стась и Лукаш Седлак. У гостей дублем отметился Артем Анисимов. Еще одну шайбу забросил Рид Буше.

Таким образом, «Трактор» набрал 69 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Локомотив» с 55 баллами остался на шестом месте в таблице Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Пулккинен — 22 (бол.), 13:18 — 1:0. Гика — 11 (Седлак, Телегин), 20:26 — 2:0. Анисимов — 7 (бол., Буше, Марченко), 30:14 — 2:1. Буше — 12 (бол., Анисимов, Каюмов), 42:35 — 2:2. Стась — 6 (Кравцов), 48:36 — 3:2. Анисимов — 8 (Марченко, Буше), 58:04 — 3:3. Седлак — 17 (Гика, Бэйлен), 60:08 — 4:3.

Вратари: Вилл — Исаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (9+6+5+1) — 24 (10+4+10+0).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

5 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4330 зрителей.