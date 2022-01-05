Пресс-служба КХЛ выступила с заявлением по матчу регулярного чемпионата «Барыс» — «Металлург», который состоится сегодня, 5 января, в Нур-Султане.

В столице Казахстана введен режим чрезвычайного положения и связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч невозможен. Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены.

Также в лиге попросили болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания.

Матч «Барыс» — «Металлург» начнется в 16.30 по московскому времени.