Матч «Барыс» — «Металлург» пройдет без зрителей из-за режима ЧП в Казахстане
14:27
Пресс-служба КХЛ выступила с заявлением по матчу регулярного чемпионата «Барыс» — «Металлург», который состоится сегодня, 5 января, в Нур-Султане.
В столице Казахстана введен режим чрезвычайного положения и связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч невозможен. Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены.
Также в лиге попросили болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания.
Матч «Барыс» — «Металлург» начнется в 16.30 по московскому времени.
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