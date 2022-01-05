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КХЛ: «Трактор» — «Локомотив», «Йокерит» — «Динамо» Москва и другие матчи 5 января

08:50
«Трактор» на своем льду примет «Локомотив». Фото ХК «Трактор»
«Трактор» на своем льду примет «Локомотив». Фото ХК «Трактор»
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В среду, 5 января, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» — «Ак Барс» (9.30 мск)

«Трактор» — «Локомотив» (12.00)

«Сибирь» — «Спартак» (13.30)

«Салават Юлаев» — «Динамо» Рига (14.30)

ЦСКА — «Нефтехимик» (14.30)

«Барыс» — «Металлург» (16.30)

«Витязь» — «Динамо» Минск (17.00)

«Сочи» — «Торпедо» (17.00)

«Йокерит» — «Динамо» Москва (19.30)

Матч «Авангард» — «Автомобилист» был перенесен.

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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