«Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1.
За нижегородский клуб единственную шайбу забросил Николай Коваленко. В составе победителей забитыми голами отметились Джордан Уэл, Максим Джиошвили и Иван Муранов.
«Динамо» ведет в серии со счетом 1-0. Следующий матч между командами пройдет в субботу, 4 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Коваленко — 1 (мен.), 16:00 — 1:0. Уил — 1 (Лилья, Миронов), 19:50 — 1:1. Джиошвили — 1 (бол., Уил, Лилья), 26:47 — 1:2. Муранов — 1 (п.в.), 58:22 — 1:3.
Вратари: Кульбаков (57:58 — 58:22) — Коновалов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (11+16+6) — 21 (13+6+2).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
2 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|1 : 2 ОТ
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 2
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|1 : 3
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|5 : 2