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Сегодня, 21:46

ЦСКА стартовал с победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото photo.khl.ru

ЦСКА обыграл «Северсталь» дома в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.

У армейцев по две шайбы забросили Сергей Плотников и Виталий Абрамов, еще один гол на счету Михаила Григоренко. У череповчан отличились Илья Иванцов и Робин Пресс.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится 4 марта в Москве.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Пресс — 1 (бол., Гераськин), 8:59 — 0:1. Григоренко — 1 (Дитц, Макаров), 24:44 — 1:1. Абрамов — 1 (Дыбленко, Мингачев), 25:41 — 2:1. Абрамов — 2 (Нестеров), 42:56 — 3:1. Плотников — 1 (Классон, Нестеров), 43:20 — 4:1. Иванцов — 1 (Лишка), 52:24 — 4:2. Плотников — 2 (п.в.), 59:04 — 5:2.

Вратари: Шарыченков — Шугаев (58:03 — 59:04).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 43 (9+19+15) — 19 (8+3+8).

Судьи: Беляев, Оленин.

2 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 3850 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
2
2
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
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3 Авангард 68 39 29 86
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5 Металлург 68 35 33 83
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9 Трактор 68 31 37 72
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 1 : 2 ОТ
2.03 17:00
Автомобилист – Металлург
 4 : 2
2.03 19:30
ЦСКА – Северсталь
 5 : 2
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Торпедо – Динамо М
 1 : 3
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