ЦСКА стартовал с победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали»
ЦСКА обыграл «Северсталь» дома в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.
У армейцев по две шайбы забросили Сергей Плотников и Виталий Абрамов, еще один гол на счету Михаила Григоренко. У череповчан отличились Илья Иванцов и Робин Пресс.
ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится 4 марта в Москве.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы: Пресс — 1 (бол., Гераськин), 8:59 — 0:1. Григоренко — 1 (Дитц, Макаров), 24:44 — 1:1. Абрамов — 1 (Дыбленко, Мингачев), 25:41 — 2:1. Абрамов — 2 (Нестеров), 42:56 — 3:1. Плотников — 1 (Классон, Нестеров), 43:20 — 4:1. Иванцов — 1 (Лишка), 52:24 — 4:2. Плотников — 2 (п.в.), 59:04 — 5:2.
Вратари: Шарыченков — Шугаев (58:03 — 59:04).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 43 (9+19+15) — 19 (8+3+8).
Судьи: Беляев, Оленин.
2 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 3850 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|1 : 2 ОТ
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 2
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|5 : 2
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|1 : 3