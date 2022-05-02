Терещенко: «У «Металлурга» случился психологический надлом в финале Кубка Гагарина»
Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина-2010 Алексей Терещенко подвел итоги плей-офф КХЛ.
— Как вы думаете, за счет чего ЦСКА удалось переломить, казалось бы, безнадежную ситуацию в финальной серии?
— Саша Попов вернулся на лед и все решил! Армейцы забросили в шестом и седьмом матчах по две быстрые шайбы подряд благодаря своей игре в давление и последовавшим за ней ошибкам магнитогорцев. Если говорить более глобально, то, на мой взгляд, судьба Кубка Гагарина решилась в овертайме пятого матча финальной серии.
— Получается, что «Металлург» после этой неудачи был психологически сломлен?
— Не зная всех нюансов и не находясь внутри команды, судить об этом тяжело, но полагаю, что вы правы. После окончания пятого матча у меня возникло ощущение, что хоккеисты «Металлурга» на эмоциях от двух блестящих «сухих» побед в Москве очень хотели завершить серию дома, а когда им до этого не хватило всего шести минут, случился психологический надлом, от которого команда Ильи Петровича Воробьева так и не смогла оправиться, — цитирует Терещенко «Спорт День за Днем».
— Но ведь у этой ситуации были чисто игровые причины?
— Нет, второй определяющий момент этой серии — удаление Джоша Карри до конца шестой игры, ослабившее атакующий потенциал «сталеваров» в решающем матче, это тоже из области психологии.
Если говорить об игровой составляющей, в ключевых матчах сезона «Магнитке» не хватило лишней заброшенной шайбы и надежной реализации многочисленных голевых моментов.
— На ваш взгляд, в чем заключатся феномен 41-летнего форварда ЦСКА Александра Попова, ставшего самым полезным игроком нынешнего плей-офф?
— Он настоящий профессионал! Боец! Голова! Умница! Хоккеист, у которого любой человек может и должен учиться правильному отношению к делу своей жизни.
— Должен ли Попов продолжать карьеру?
— Конечно, это не мое дело, но я считаю, что история Саши в нынешнем сезоне — ярчайший пример для руководителей наших клубов на тему: «Никогда не заглядывайте в паспорт хоккеиста!»
Такие люди, как Попов, если им позволяет здоровье, должны оставаться в игре, чтобы учить молодежь истинным ценностям хоккея и жизни. Посмотрите, как здорово прибавил Максим Соркин, играя вместе с Поповым. В этом и заключается ценность опытнейших мастеров для любой команды.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4