Терещенко: «У «Металлурга» случился психологический надлом в финале Кубка Гагарина»

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина-2010 Алексей Терещенко подвел итоги плей-офф КХЛ.

— Как вы думаете, за счет чего ЦСКА удалось переломить, казалось бы, безнадежную ситуацию в финальной серии?

— Саша Попов вернулся на лед и все решил! Армейцы забросили в шестом и седьмом матчах по две быстрые шайбы подряд благодаря своей игре в давление и последовавшим за ней ошибкам магнитогорцев. Если говорить более глобально, то, на мой взгляд, судьба Кубка Гагарина решилась в овертайме пятого матча финальной серии.

— Получается, что «Металлург» после этой неудачи был психологически сломлен?

— Не зная всех нюансов и не находясь внутри команды, судить об этом тяжело, но полагаю, что вы правы. После окончания пятого матча у меня возникло ощущение, что хоккеисты «Металлурга» на эмоциях от двух блестящих «сухих» побед в Москве очень хотели завершить серию дома, а когда им до этого не хватило всего шести минут, случился психологический надлом, от которого команда Ильи Петровича Воробьева так и не смогла оправиться, — цитирует Терещенко «Спорт День за Днем».

— Но ведь у этой ситуации были чисто игровые причины?

— Нет, второй определяющий момент этой серии — удаление Джоша Карри до конца шестой игры, ослабившее атакующий потенциал «сталеваров» в решающем матче, это тоже из области психологии.

Если говорить об игровой составляющей, в ключевых матчах сезона «Магнитке» не хватило лишней заброшенной шайбы и надежной реализации многочисленных голевых моментов.

— На ваш взгляд, в чем заключатся феномен 41-летнего форварда ЦСКА Александра Попова, ставшего самым полезным игроком нынешнего плей-офф?

— Он настоящий профессионал! Боец! Голова! Умница! Хоккеист, у которого любой человек может и должен учиться правильному отношению к делу своей жизни.

— Должен ли Попов продолжать карьеру?

— Конечно, это не мое дело, но я считаю, что история Саши в нынешнем сезоне — ярчайший пример для руководителей наших клубов на тему: «Никогда не заглядывайте в паспорт хоккеиста!»

Такие люди, как Попов, если им позволяет здоровье, должны оставаться в игре, чтобы учить молодежь истинным ценностям хоккея и жизни. Посмотрите, как здорово прибавил Максим Соркин, играя вместе с Поповым. В этом и заключается ценность опытнейших мастеров для любой команды.