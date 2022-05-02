«Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Горшковым

«Авангард» заключил контракт с нападающим Александром Горшковым.

Как сообщает пресс-служба, соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне 31-летний спортсмен провел 47 матчей за хабаровский «Амур», в которых набрал 25 (12+13) очков.

В КХЛ Горшков также играл за «Адмирал». Всего в лиге он провел 414 матчей, забросил 78 шайб и сделал 92 передачи.