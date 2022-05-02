Директор «Металлурга» заявил, что клуб продолжит играть в атакующий хоккей

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью «СЭ» рассказал о селекционной работе клуба.

— 1 мая открылся рынок свободных агентов. Какие первые селекционные шаги сделал «Металлург»?

— Первое — мы сделали квалификационные предложения игрокам, которые не являются свободными агентами. Второе — предложили контакты свободным агентам. Думаю, они сегодня-завтра ответят. Планируем сохранить костяк команды на 80 процентов.

— Последние годы селекция была активной, в команду приходило много новых игроков. Сейчас селекция будет точечной?

— Во-первых, команда может занести себе этот сезон в зачет. Илья Петрович был прав: игрокам не хватило опыта в финале. У нас было много новичков. Теперь селекция будет точечной. Мы увидели определенные слабые места. «Металлург» продолжит играть в атакующий хоккей, ничего менять не будем. Он интересен зрителям и приносит результат. Выборочно усилим проблемные позиции. Все-таки есть потолок зарплат. Будем приглашать игроков не за фамилии, а на конкретные места, которые хотим укрепить.