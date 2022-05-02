Директор «Металлурга» заявил, что клуб продолжит играть в атакующий хоккей
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью «СЭ» рассказал о селекционной работе клуба.
— 1 мая открылся рынок свободных агентов. Какие первые селекционные шаги сделал «Металлург»?
— Первое — мы сделали квалификационные предложения игрокам, которые не являются свободными агентами. Второе — предложили контакты свободным агентам. Думаю, они сегодня-завтра ответят. Планируем сохранить костяк команды на 80 процентов.
— Последние годы селекция была активной, в команду приходило много новых игроков. Сейчас селекция будет точечной?
— Во-первых, команда может занести себе этот сезон в зачет. Илья Петрович был прав: игрокам не хватило опыта в финале. У нас было много новичков. Теперь селекция будет точечной. Мы увидели определенные слабые места. «Металлург» продолжит играть в атакующий хоккей, ничего менять не будем. Он интересен зрителям и приносит результат. Выборочно усилим проблемные позиции. Все-таки есть потолок зарплат. Будем приглашать игроков не за фамилии, а на конкретные места, которые хотим укрепить.
|Западная конференция
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|Динамо М
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|18
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|Йокерит
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|29
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|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
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|Северсталь
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|28
|21
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|6
|Спартак
|48
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|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
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|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4