Тардиф пригрозил, что ИИХФ может «пойти дальше» Дисциплинарного совета по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о работе дисциплинарного совета по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«У нас была четкая и ясная позиция с самого начала по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Как уже было сказано, решение (о санкциях, — прим. «СЭ») будет принимать Дисциплинарный совет. Если будет нужно, мы пойдем и дальше. ФХР, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.