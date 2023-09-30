«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Макмилланом

«Куньлунь» объявил о подписании контракта с нападающим Брэндоном Макмилланом.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В КХЛ 33-летний хоккеист играл за «Медвешчак», «Торпедо», «Нефтехимик», «Авангард» и рижское «Динамо». Всего на его счету в лиге 239 матчей и 103 (52+51) очка.