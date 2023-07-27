Судья Иванюк: «То, что ввели «правило большинства», — рационально, это пойдет на пользу игре»
Судья международной категории Александр Иванюк высказал мнение насчет новых изменений в правилах в КХЛ.
В лиге с нового сезона вводится «правило большинства»: если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.
«Правильно, что это изменение ввели. Команда соперника наказана, играли в ее зоне, а время периода закончилось. Потом вбрасывание в центре площадки, а это потеря времени. Пока разыгрывали вбрасывание, пока вошли в зону — время штрафа уже истекло. То, что ввели такое правило, — рационально. Это пойдет на пользу игре. Скажем так, нарушители получат по заслугам. Не нарушай — и не будет вбрасывания у тебя в зоне», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».
Источник: РБ Спорт
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