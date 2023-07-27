Новые правила КХЛ 2023 / 2024: что изменилось и как теперь будут судить

В сезоне 2023 / 2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут действовать новые правила игры.

«СЭ» публикует основную информацию об изменениях, направленных на повышение зрелищности и атакующей игры на льду.

1. Штраф за открытые калитки во время травмы

Фото photo.khl.ru

Фото photo.khl.ru

Арбитры смогут накладывать двухминутный штраф за открытые калитки (скамейка запасных) в том случае, если хоккеист соперников получает травму во время данного игрового эпизода.

2. Отмена штрафа за отказ от драки

Фото photo.khl.ru

КХЛ отменила 10-минутный штраф за снятие экипировки (шлем, перчатки и т. п.), в случае если соперник не принимает вызов о драке или отказывается в ней участвовать.

3. Взятие ворот

Фото photo.khl.ru

Фото photo.khl.ru

Фото photo.khl.ru

Гол будет засчитываться, если на атакующего хоккеиста, который сдвинул ворота, будет оказываться воздействие со стороны защищающегося.

4. Запрет долго держать шайбу за воротами

Фото photo.khl.ru

Теперь запрещено держать шайбу за своими воротами (в зоне трапеции на скриншоте) более трех секунд. После первого нарушения игра будет останавливаться. Команде вынесут предупреждение с вбрасыванием шайбы в их зоне. Далее нарушителям будут давать малый штраф.

5. Видеоповторы больших штрафов: провокации

Фото photo.khl.ru

Фото photo.khl.ru

Фото photo.khl.ru

Если судьи во время видеопросмотра на предмет подтверждения 5-минутного штрафа на игрока определяют действия со стороны игрока команды соперника, которые спровоцировали наложение данного штрафа, то судьи могут накладывать штрафы за эти действия.

По нарушениям, за которые правилами предусмотрено наложение только 2 минут или «5+20» минут, также добавляется наложение 5-минутного штрафа.

6. Правило большинства

Если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

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