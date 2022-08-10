Суд отложил заседания по делам Сулейманова, Воробьева и Лукина об уклонении от воинской службы
Ленинский районный суд Уфы отложил рассмотрение уголовных дел об уклонении от воинской службы за взятки хоккеистов Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина.
«Суд отложил рассмотрение дел Воробьева и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом. В ходе заседания Сулейманов сказал, что после допроса и исследования материалов дела все пояснит, Воробьев согласился с обвинением», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Также собеседник отметил, что дело по третьему фигуранту, Лукину, отложили на 22 сентября по ходатайству адвоката, который занят в другом деле.
Ранее сообщалось, что Сулейманова, Лукина и Воробьева будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Владислав Лукин и Михаил Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно.
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