Игрок сборной Чехии рассказал, как он относится к хейту в его стране за игру в КХЛ
Новичок СКА, русскоязычный форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин заявил, что относится спокойно к негативу в свой адрес из-за выступления в России.
— Со знакомыми чешскими игроками, которые уехали из России, обсуждали ситуацию — с Грубецом, Виллом, кем-то еще?
— Не обсуждал. У них есть молодые семьи, дети. Это тоже играет свою роль. Может, они хотят обосноваться в Чехии и выступать там.
— Седлаку все нравилось в Челябинске.
— Я знаю, с ним как раз говорил. Но мы касались только того, что он планирует делать в ближайшее время и не касались причин его решения уйти из «Трактора».
— В интернете и в социальных сетях много людей, включая журналистов и медийных персон, раскритиковали вас после подписания контракта.
— Это их мнение. С годами я научился к таким вещам относиться спокойно.
Яшкин подписал контракт на один год со СКА в конце июля этого года. В прошлом сезоне он выступал за «Аризону» в НХЛ и сделал 1 результативную передачу в 12 играх за команду.
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