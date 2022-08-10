Игрок сборной Чехии рассказал, как он относится к хейту в его стране за игру в КХЛ

Новичок СКА, русскоязычный форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин заявил, что относится спокойно к негативу в свой адрес из-за выступления в России.

— Со знакомыми чешскими игроками, которые уехали из России, обсуждали ситуацию — с Грубецом, Виллом, кем-то еще?

— Не обсуждал. У них есть молодые семьи, дети. Это тоже играет свою роль. Может, они хотят обосноваться в Чехии и выступать там.

— Седлаку все нравилось в Челябинске.

— Я знаю, с ним как раз говорил. Но мы касались только того, что он планирует делать в ближайшее время и не касались причин его решения уйти из «Трактора».

— В интернете и в социальных сетях много людей, включая журналистов и медийных персон, раскритиковали вас после подписания контракта.

— Это их мнение. С годами я научился к таким вещам относиться спокойно.

Яшкин подписал контракт на один год со СКА в конце июля этого года. В прошлом сезоне он выступал за «Аризону» в НХЛ и сделал 1 результативную передачу в 12 играх за команду.