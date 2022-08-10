Игрок сборной Чехии Яшкин ответил Гашеку, обвинившему его в подписании контракта с клубом КХЛ
Форвард сборной Чехии русского происхождения Дмитрий Яшкин заявил, что слова именитого чешского вратаря Доминика Гашека, обвиняющего чешских игроков в игре за российские клубы, не более чем политическая игра и борьба за власть в федерации хоккея Чехии
— Мы видим острую реакцию чешских СМИ и Доминика Гашека на подписание игроков из Чехии в КХЛ. На вас оказывалось какое-то давление, звонили ли журналисты?
— Нет, вы — первый журналист, с которым я разговариваю после подписания контракта со СКА и возвращения в Россию. У каждого человека есть своя голова и, может быть, свое мнение. Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей. Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, кто собрался играть в КХЛ — Шулаку, Червени, Йордану — досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас.
— Гашеку ничего не хотите сказать в ответ?
— Нет, пусть сам говорит, что ему надо (смеется).
— Глава чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист. Главное, чтобы он соответствовал уровню сборной.
— Со мной он не общался. Но я думаю, что идет личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба баллотировались на пост президента федерации, и Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки.
В конце июля Яшкин подписал контракт со СКА на один год. Доминик Гашек отреагировал на решение 29-летнего форварда и заявил, что в Чехии необходимо принять закон, запрещающий хоккеистам с гражданством этой страны выступать в России.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -