Игрок сборной Чехии Яшкин ответил Гашеку, обвинившему его в подписании контракта с клубом КХЛ

Форвард сборной Чехии русского происхождения Дмитрий Яшкин заявил, что слова именитого чешского вратаря Доминика Гашека, обвиняющего чешских игроков в игре за российские клубы, не более чем политическая игра и борьба за власть в федерации хоккея Чехии

— Мы видим острую реакцию чешских СМИ и Доминика Гашека на подписание игроков из Чехии в КХЛ. На вас оказывалось какое-то давление, звонили ли журналисты?

— Нет, вы — первый журналист, с которым я разговариваю после подписания контракта со СКА и возвращения в Россию. У каждого человека есть своя голова и, может быть, свое мнение. Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей. Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, кто собрался играть в КХЛ — Шулаку, Червени, Йордану — досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас.

— Гашеку ничего не хотите сказать в ответ?

— Нет, пусть сам говорит, что ему надо (смеется).

— Глава чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист. Главное, чтобы он соответствовал уровню сборной.

— Со мной он не общался. Но я думаю, что идет личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба баллотировались на пост президента федерации, и Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки.

В конце июля Яшкин подписал контракт со СКА на один год. Доминик Гашек отреагировал на решение 29-летнего форварда и заявил, что в Чехии необходимо принять закон, запрещающий хоккеистам с гражданством этой страны выступать в России.