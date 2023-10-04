Стала известна зарплата защитника «Лады» Бородкина
Как стало известно «СЭ», зарплата защитника «Лады» Артема Бородкина в нынешнем сезоне составляет 8 миллионов рублей в год.
Ранее игрок подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24.
31-летний Бородкин провел в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ семь матчей при показателе полезности «+1».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|8
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|9
|СКА
|12
|6
|6
|12
|10
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -
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