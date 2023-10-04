Стала известна зарплата защитника «Лады» Бородкина

Как стало известно «СЭ», зарплата защитника «Лады» Артема Бородкина в нынешнем сезоне составляет 8 миллионов рублей в год.

Ранее игрок подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

31-летний Бородкин провел в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ семь матчей при показателе полезности «+1».