Форвард «Северстали» Аймурзин о победе над «Ак Барсом»: «Выстояли, хоть и пропустили ненужный гол»
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хорошо начали, забили два быстрых гола. Понимали, что в третьем периоде соперник побежит. Выстояли, хоть и пропустили ненужный гол.
— Что было самым сложным?
— У соперника много мастеров, мы просто старались играть в свой хоккей.
— В двух предыдущих матчах вы пропустили 10 голов. Как смогли исправить ошибки?
— На самом деле, мы совершали детские ошибки и пропускали ненужные голы. Зарабатывали ненужные удаления.
— Насколько адаптировался к новой системе?
— Все классно, тренерский штаб доверяет, ребята все плюс-минус одного возраста, одинаково мыслят.
— Строго ли спрашивают за ошибки?
— Есть глупые ошибки, а есть моменты, когда задумка была хорошая, а исполнить не получилось. За это ругать не будут.
— Стал ли для тебя обмен в «Северсталь» шагом наверх?
— Не знаю, как бы все сложилось, если б я остался в Уфе. Рад, что оказался здесь, спасибо тренерскому штабу за доверие.
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