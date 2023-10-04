«Металлург» и «Нефтехимик» в среду, 4 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 17.00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ и на КХЛ ТВ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Металлург» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Металлург» набрал 21 очко и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Нефтехимика» 8 баллов, команда находится на 12-м месте Восточной конференции.

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