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Сегодня, 14:15

Тренер вратарей, сыгравший в матче КХЛ, заявил, что недоволен своей игрой

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Антон Кислицын.
Фото ХК «Витязь»

Специалист по вратарям команды МХЛ «Реактор» Антон Кислицын, возобновивший карьеру спустя два с половиной года и сенсационно вышедший в стартовом составе «Нефтехимика» против «Витязя», оценил свою игру.

— Не знаю, будет ли еще когда-нибудь такое, чтобы человек два с половиной года тренировал, а потом полторы недели потренировался и вышел в стартовом составе команды КХЛ, — не верит случившемуся Кислицын. — Как тренер я своей игрой недоволен. Это однозначно: много ляпов, мог сыграть лучше. Во втором периоде, когда стали пять на три играть, было полегче. Начал чуть-чуть чувствовать игру, тело. Пацаны помогали, молодцы. Не очень, конечно, помогали, три гола — с пятака. Но в итоге — классный хеппи-энд.

Напомним, что Кислицын подписал контракт с «Нефтехимиком» 7 ноября, так как у клуба проблемы с вратарями.

Полное интервью с Антоном Кислицыным читайте здесь

КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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