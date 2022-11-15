Тренер вратарей, сыгравший в матче КХЛ, заявил, что недоволен своей игрой

Специалист по вратарям команды МХЛ «Реактор» Антон Кислицын, возобновивший карьеру спустя два с половиной года и сенсационно вышедший в стартовом составе «Нефтехимика» против «Витязя», оценил свою игру.

— Не знаю, будет ли еще когда-нибудь такое, чтобы человек два с половиной года тренировал, а потом полторы недели потренировался и вышел в стартовом составе команды КХЛ, — не верит случившемуся Кислицын. — Как тренер я своей игрой недоволен. Это однозначно: много ляпов, мог сыграть лучше. Во втором периоде, когда стали пять на три играть, было полегче. Начал чуть-чуть чувствовать игру, тело. Пацаны помогали, молодцы. Не очень, конечно, помогали, три гола — с пятака. Но в итоге — классный хеппи-энд.

Напомним, что Кислицын подписал контракт с «Нефтехимиком» 7 ноября, так как у клуба проблемы с вратарями.

Полное интервью с Антоном Кислицыным читайте здесь