Тренер вратарей «Реактора» Кислицын — о первом матче в КХЛ: «Я такой дебют даже не представлял!»

Тренер голкиперов «Реактора» Антон Кислицын прокомментировал свой дебют в качестве вратаря «Нефтехимика» в КХЛ.

14 ноября 33-летний хоккеист принял участие в игре с «Витязем» (5:4) в регулярном чемпионате и одержал первую победу в лиге.

«Всю неделю от вас чувствовал поддержку. Сегодня на игре тоже чувствовал ее. Вы ловили на себя шайбы, подчищали за мной. Пацаны, я такой дебют даже не представлял! Огромное спасибо», — сказал Кислицын в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Напомним, что Кислицын подписал контракт с «Нефтехимиком» 7 ноября, так как у клуба проблемы с вратарями.