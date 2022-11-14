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14 ноября, 23:28

Тренер вратарей «Реактора» Кислицын — о первом матче в КХЛ: «Я такой дебют даже не представлял!»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер голкиперов «Реактора» Антон Кислицын прокомментировал свой дебют в качестве вратаря «Нефтехимика» в КХЛ.

14 ноября 33-летний хоккеист принял участие в игре с «Витязем» (5:4) в регулярном чемпионате и одержал первую победу в лиге.

«Всю неделю от вас чувствовал поддержку. Сегодня на игре тоже чувствовал ее. Вы ловили на себя шайбы, подчищали за мной. Пацаны, я такой дебют даже не представлял! Огромное спасибо», — сказал Кислицын в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Напомним, что Кислицын подписал контракт с «Нефтехимиком» 7 ноября, так как у клуба проблемы с вратарями.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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