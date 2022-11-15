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«Исторический день, можно писать книгу». Тренер возобновил карьеру, впервые сыграл в КХЛ и поделился эмоциями

«Исторический день, можно писать книгу»: тренер возобновил карьеру и впервые сыграл в КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Вратарь «Нефтехимика» Антон Кислицын (20-й номер).
Фото ХК «Витязь»
Вратарь «Нефтехимика» Антон Кислицын (20-й номер).
Фото ХК «Витязь»
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Специалист по вратарям молодежной команды «Нефтехимика» Антон Кислицын из-за травм основных голкиперов вернулся в ворота спустя два с половиной года. Вышел в старте и победил.

— Не знаю, будет ли еще когда-нибудь такое, чтобы человек два с половиной года тренировал, а потом полторы недели потренировался и вышел в стартовом составе команды КХЛ, — не верит случившемуся Кислицын. — Как тренер я своей игрой недоволен. Это однозначно: много ляпов, мог сыграть лучше. Во втором периоде, когда стали пять на три играть, было полегче. Начал чуть-чуть чувствовать игру, тело. Пацаны помогали, молодцы. Не очень, конечно, помогали, три гола — с пятака. Но в итоге — классный хеппи-энд.

— В третьем периоде было легче, вперед соперник практически не ходил.

— Но было начало периода, атака «два в одного». Затем меньшинство было ужасное. Потом я стоял, наблюдал, боялся, как бы не приехали в мою зону.

Из плохих моментов отмечу чтение игры, мог действовать лучше. Есть где добавлять. Два с половиной года без тренировок не проходят бесследно. Я, конечно, катался с арендаторами. Там были люди, кто готовился к турнирам КХЛ и ВХЛ. Также выступал за команду «Темирхан» из Казани. В ней играют ребята, закончившие карьеру в КХЛ.

Я мог провести свою первую игру в КХЛ в 2010 году, провел полноценные сборы в «Нефтехимике», но Владимир Крикунов отказался от меня после сборов. Было так обидно! Даже не дали шанса. Пусть бы я провалился, но хотя бы у меня была возможность провалиться. И спустя столько времени у меня появился шанс. Не знаю, как на это решился тренерский штаб. Спасибо огромное Олегу Юрьевичу Леонтьеву. Но это бомба!

До этого у меня было два серебра в «Ижстали». Одно как раз с Олегом Юрьевичем и с Разиным во главе. Потом еще одно серебро с «Ижсталью». Затем провальный сезон в той же команде. Затем были Пенза и «Липтовски Микулаш» из Словакии. Их Экстралига — интересный чемпионат. После нее я вернулся в Россию, ни дня не получил удовольствия от Высшей лиги, принял решение закончить карьеру и продолжить работать тренером.

— Сейчас, наверное, вам сыплются предложения.

— Если только из Ночной лиги.

— Есть вероятность, что вы еще выйдете на лед в матче КХЛ? И готовы ли вы к этому?

— Хочется продолжать, почувствовал кровь. Следующий матч у нас со СКА...

Не знаю, будет ли такое еще у кого-то в жизни. Но такое, как у меня, уже вряд ли повторится. Так что получился исторический день для российского хоккея. Это я сказал партнерам перед игрой. И все так классно закончилось — победой. Теперь можно книгу писать.

— Когда все вратари окончательно восстановятся, что будете делать?

— Если мне скажут «спасибо за помощь», пойду обратно в «Реактор» и буду дальше тренировать ребят. Если там еще не занято место!

Вратарь «Нефтехимика» Антон Кислицын (20-й номер). Фото ХК «Витязь»
Вратарь «Нефтехимика» Антон Кислицын (20-й номер).
ХК «Витязь»

— Будете ли рассматривать продолжение карьеры?

— В ВХЛ — точно нет. В КХЛ вряд ли кто-то позовет. Гипердоверие какое-то должно быть. Ну или, мало ли, я сейчас такую форму наберу — кто знает.

Спасибо огромное моему напарнику (Ярославу Озолину. — Прим. «СЭ»)! У нас с ним один тренер по школе — Гусев Вадим Сергеевич. Хотим с Ярославом передать ему привет и сообщить, что наши премии от победы в сегодняшнем матче мы отсылаем ему. Два поколения одного тренера были напарниками на игре.

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