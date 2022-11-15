КХЛ, 15 ноября: СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА встретится с «Адмиралом»

СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА встретится с «Адмиралом» в матчах КХЛ

Во вторник, 15 ноября, пройдут матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА дома примет минское «Динамо» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 ноября (время начала — московское):

17.00. «Металлург» — «Сибирь»

17.00. «Салават Юлаев» — «Сочи»

17.00. «Автомобилист» — «Барыс»

19.30. ЦСКА — «Адмирал»

19.30. СКА — «Динамо» Мн

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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