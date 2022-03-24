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Сегодня, 22:21

СКА в овертайме переиграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в серии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 марта. Москва. «Спартак» — СКА — 1:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

СКА победил «Спартак» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команда из Санкт-Петербурга в Москве в овертайме одолела красно-белых со счетом 2:1.

Автором первой шайбы в матче стал нападающий СКА Никита Гусев, который отличился в начале второго тайма.

«Спартак» смог первести встречу в овертайм за минуту до корнца третьего периода. Автором гола стал нападающий Йори Лехтеря.

Решающий гол в матче забил нападающий СКА Андрей Кузьменко, который отличился в первом овертайме.

Отметим, что питерцы выиграли третий матч подряд после поражения в первой встрече. При этом все три победы СКА одержал с одинаковым счетом — 2:1.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. В случае еще одной победы питерцы выйдут в финал Западной конференции, куда накануне уже пробился ЦСКА.

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Запад

1/2 финала конференций

Четвертый матч

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гусев — 4 (Моисеев, Воробьев), 20:49 — 0:1. Лехтеря — 1 (Локтионов, Широков), 59:00 — 1:1. Кузьменко — 6 (Ожиганов), 72:49 — 1:2.

Вратари: Данск (58:51 — 59:00) — Юханссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (12+10+10+4) — 32 (6+9+8+9).

Судьи: Белов, Гофман.

24 марта. Москва. Мегаспорт. 8024 зрителя.

Счет в серии: 1-3.

Никита Гусев
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
18
24
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«Металлург» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей 1/4 финала
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
3 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
0 - 0
3 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
2 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
0 - 0
6. Авангард - Металлург
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
2 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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24.03 19:30
Спартак – СКА
 1 : 2 ОТ
24.03 19:30
Авангард – Металлург
 1 : 5
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