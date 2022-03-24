СКА в овертайме переиграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в серии

СКА победил «Спартак» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команда из Санкт-Петербурга в Москве в овертайме одолела красно-белых со счетом 2:1.

Автором первой шайбы в матче стал нападающий СКА Никита Гусев, который отличился в начале второго тайма.

«Спартак» смог первести встречу в овертайм за минуту до корнца третьего периода. Автором гола стал нападающий Йори Лехтеря.

Решающий гол в матче забил нападающий СКА Андрей Кузьменко, который отличился в первом овертайме.

Отметим, что питерцы выиграли третий матч подряд после поражения в первой встрече. При этом все три победы СКА одержал с одинаковым счетом — 2:1.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. В случае еще одной победы питерцы выйдут в финал Западной конференции, куда накануне уже пробился ЦСКА.

Хоккей

КХЛ

Запад

1/2 финала конференций

Четвертый матч

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гусев — 4 (Моисеев, Воробьев), 20:49 — 0:1. Лехтеря — 1 (Локтионов, Широков), 59:00 — 1:1. Кузьменко — 6 (Ожиганов), 72:49 — 1:2.

Вратари: Данск (58:51 — 59:00) — Юханссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (12+10+10+4) — 32 (6+9+8+9).

Судьи: Белов, Гофман.

24 марта. Москва. Мегаспорт. 8024 зрителя.

Счет в серии: 1-3.