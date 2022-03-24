«Металлург» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

«Металлург» в гостях обыграл «Авангард» со счетом 5:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

В составе гостей голами отметились Филипп Майе, Брендэн Лайпсик, Джош Карри и Денис Зернов, сделавший дубль.

За омскую команду единственную шайбу забросил Арсений Грицук.

В первом периоде главный тренер хозяев Боб Хартли после трех пропущенных шайб заменил голкипера Шимона Грубеца на Василия Демченко.

Отметим, что судьи в матче отменили три гола «Авангарда» после видеопросмотров. Две шайбы были заброшены из положения вне игры, а еще одна была не засчитана из-за блокировки вратаря. Все три просмотра данных моментов были инициированы тренерским штабом «Магнитки».

Благодаря победе «Металлург» сравнял счет в серии — 2:2. Следующая игра между командами пройдет 26 марта в Магнитогорске.

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Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Майе — 3 (Коростелев, Карпов), 7:26 — 0:1. Зернов — 5 (Голдобин, Карпов), 9:44 — 0:2. Лайпсик — 4 (Яковлев, Маклюков), 11:20 — 0:3. Грицюк — 4 (Емелин), 27:34 — 1:3. Карри — 3 (Маклюков), 30:24 — 1:4. Зернов — 6 (мен., п.в., Карпов), 54:07 — 1:5.

Вратари: Грубец (Демченко, 11:20, 50:57 — 54:07) — Кошечкин (Налимов, 55:58).

Штраф: 24 — 20.

Броски: 33 (10+13+10) — 31 (17+7+7).

Судьи: Наумов, Соин.

24 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 5132 зрителя.

Счет в серии: 2-2