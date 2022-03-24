«Металлург» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ
«Металлург» в гостях обыграл «Авангард» со счетом 5:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
В составе гостей голами отметились Филипп Майе, Брендэн Лайпсик, Джош Карри и Денис Зернов, сделавший дубль.
За омскую команду единственную шайбу забросил Арсений Грицук.
В первом периоде главный тренер хозяев Боб Хартли после трех пропущенных шайб заменил голкипера Шимона Грубеца на Василия Демченко.
Отметим, что судьи в матче отменили три гола «Авангарда» после видеопросмотров. Две шайбы были заброшены из положения вне игры, а еще одна была не засчитана из-за блокировки вратаря. Все три просмотра данных моментов были инициированы тренерским штабом «Магнитки».
Благодаря победе «Металлург» сравнял счет в серии — 2:2. Следующая игра между командами пройдет 26 марта в Магнитогорске.
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
1/2 финала конференций. Восток
Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Голы: Майе — 3 (Коростелев, Карпов), 7:26 — 0:1. Зернов — 5 (Голдобин, Карпов), 9:44 — 0:2. Лайпсик — 4 (Яковлев, Маклюков), 11:20 — 0:3. Грицюк — 4 (Емелин), 27:34 — 1:3. Карри — 3 (Маклюков), 30:24 — 1:4. Зернов — 6 (мен., п.в., Карпов), 54:07 — 1:5.
Вратари: Грубец (Демченко, 11:20, 50:57 — 54:07) — Кошечкин (Налимов, 55:58).
Штраф: 24 — 20.
Броски: 33 (10+13+10) — 31 (17+7+7).
Судьи: Наумов, Соин.
24 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 5132 зрителя.
Счет в серии: 2-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|24.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|1 : 2 ОТ
|24.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|1 : 5