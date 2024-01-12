«Спартак» пропустил 4 шайбы за пять минут в домашнем матче со СКА
СКА забросил четыре шайбы за пять минут во втором периоде гостевого матча со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
У клуба из Санкт-Петербурга голы забивали Валентин Зыков, Арсений Грицюк и Сергей Толчинский, который оформил дубль.
Команды сыграли два периода. СКА ведет в матче со счетом 5:0.
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|63
|4
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|5
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|51
|24
|27
|59
|7
|Ак Барс
|49
|28
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|58
|8
|Сибирь
|51
|23
|28
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|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
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|21
|28
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|Адмирал
|49
|14
|35
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|12:00
|
Амур – Авангард
|2 : 3
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 4
|12.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|3 : 1
|12.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|2 : 1
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|2 : 0
|12.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|2 : 5
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