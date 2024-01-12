«Спартак» пропустил 4 шайбы за пять минут в домашнем матче со СКА

СКА забросил четыре шайбы за пять минут во втором периоде гостевого матча со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

У клуба из Санкт-Петербурга голы забивали Валентин Зыков, Арсений Грицюк и Сергей Толчинский, который оформил дубль.

Команды сыграли два периода. СКА ведет в матче со счетом 5:0.