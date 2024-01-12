Форвард «Спартака» Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

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«Спартак» отыграл одну шайбу в домашнем матче со СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 1:5.

Гол забил Илья Ковальчук, ему ассистировали Павел Порядин и Николай Голдобин.

40-летний форвард забросил 3-ю шайбу в шестом матче в этом сезоне.

За карьеру в КХЛ Ковальчук набрал 400-е очко (173+227) в 413 играх.