«Северсталь» обыграла «Куньлунь» и одержала четвертую победу подряд
«Северсталь» победила «Куньлунь» со счетом 2:1 в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Шайбы забросили нападающие хозяев Александр Скоренов и Никита Коростелев и форвард гостей Джемел Смит.
Череповчане одержали четвертую победу подряд.
«Северсталь» (55 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» (38) — на девятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Скоренов — 17 (Иванцов, Степанов), 24:17 — 1:0. Коростелев — 17 (Лишка), 50:21 — 2:0. Дж. Смит — 6 (Йип, Меркли), 58:45 — 2:1.
Вратари: Самойлов — Лазушин (56:40 — 57:53, 58:06 — 58:48, 59:09).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (10+11+4) — 23 (4+7+12).
Судьи: Лаврентьев, Раводин.
12 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3439 зрителей.
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