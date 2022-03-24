«Спартак» на последней минуте третьего периода перевел в овертайм матч против СКА

«Спартак» перевел в овертайм четвертый матч серии второго раунда плей-офф против СКА. За минуту до конца периода отличился форвард Йори Лехтеря.

Он сравнял счет в матче — 1:1.

До этого единственную шайбу в начале второго периода забросил нападающий питерцев Никита Гусев.

Напомним, что после трех матчей СКА ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч в серии пройдет 26 марта в Санкт-Петерубрге.